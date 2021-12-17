Анна Курникова показала фото сына и дочери, которым исполнилось четыре года

Полуфиналистка Уимблдона 1997 года в женском одиночном разряде, бывшая восьмая ракетка мира россиянка Анна Курникова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» свежие фотографии. На снимках изображены её дети Николас и Люси, которым вчера, 16 декабря, исполнилось четыре года. Отец детей — певец Энрике Иглесиас.

Посмотреть фотографии детей Анны Курниковой можно в её «инстаграме».

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Он так похож на тебя, Аня!»

«Красавец малыш».

«Люси — копия Энрике!»

«Мамина доча! С днём варенья! Всего самого наилучшего!!!

«Анна, у вас удивительно красивые детки, пусть будут счастливы и любимы».

Также у Курниковой и Иглесиаса есть дочь Мэри, которая родилась в январе 2020 года.

