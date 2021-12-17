Анна Курникова показала фото сына и дочери, которым исполнилось четыре года
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Полуфиналистка Уимблдона 1997 года в женском одиночном разряде, бывшая восьмая ракетка мира россиянка Анна Курникова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» свежие фотографии. На снимках изображены её дети Николас и Люси, которым вчера, 16 декабря, исполнилось четыре года. Отец детей — певец Энрике Иглесиас.
Посмотреть фотографии детей Анны Курниковой можно в её «инстаграме».
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Он так похож на тебя, Аня!»
«Красавец малыш».
«Люси — копия Энрике!»
«Мамина доча! С днём варенья! Всего самого наилучшего!!!
«Анна, у вас удивительно красивые детки, пусть будут счастливы и любимы».
Также у Курниковой и Иглесиаса есть дочь Мэри, которая родилась в январе 2020 года.
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