В WTA скептически отнеслись к новому видео с Пэн Шуай

В WTA отреагировали на публикацию нового видео с китайской теннисисткой Пэн Шуай. Ранее сингапурское издание Lianhe Zaobao опубликовало интервью с теннисисткой, в котором она заявила, что никогда не говорила об изнасиловании. Также спортсменка назвала скандал с её участием недопониманием.



«Мы продолжаем настаивать на своей позиции, требуем честного и прозрачного расследования, без цензуры и давления», — сообщили AFP в пресс-службе WTA.



Ранее руководство WTA сообщило о приостановке проведения турниров в Китае из-за дела Пэн Шуай. Организация потребовала, чтобы было проведено прозрачное расследование громкого дела. Приостановит проведение турниров в Китае и ITF. В Китае решения теннисных организаций назвали давлением на местные власти.