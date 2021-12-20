Вихлянцева не сыграет на Australian Open, так как вакцинировалась неодобренным «Спутником»
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194-я ракетка мира, российская теннисистка Наталья Вихлянцева заявила, что не примет участие в грядущем Открытом чемпионате Австралии – 2022.
«К сожалению, в этом году я не сыграю на Australian Open. Я очень довольна уровнем тенниса, который показывала на последних турнирах, и хотела бы сыграть в Австралии, но «Спутник» пока не одобрен. Удачи всем участникам и команде AO, которая всегда проводила потрясающие турниры!» — написала Вихлянцева в своём «твиттере».
Australian Open пройдёт в Мельбурне с 17 по 30 января. Действующими победителями Открытого чемпионата Австралии являются японка Наоми Осака и серб Новак Джокович. Ранее организаторы соревнований объявили, что участие в них смогут принять только полностью вакцинированные игроки.
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