Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вихлянцева не сыграет на Australian Open, так как вакцинировалась неодобренным «Спутником»

Вихлянцева не сыграет на Australian Open, так как вакцинировалась неодобренным «Спутником»
Комментарии

194-я ракетка мира, российская теннисистка Наталья Вихлянцева заявила, что не примет участие в грядущем Открытом чемпионате Австралии – 2022.

«К сожалению, в этом году я не сыграю на Australian Open. Я очень довольна уровнем тенниса, который показывала на последних турнирах, и хотела бы сыграть в Австралии, но «Спутник» пока не одобрен. Удачи всем участникам и команде AO, которая всегда проводила потрясающие турниры!» — написала Вихлянцева в своём «твиттере».

Australian Open пройдёт в Мельбурне с 17 по 30 января. Действующими победителями Открытого чемпионата Австралии являются японка Наоми Осака и серб Новак Джокович. Ранее организаторы соревнований объявили, что участие в них смогут принять только полностью вакцинированные игроки.

Папино и мамино счастье! 4-летние близнецы Курниковой и Иглесиаса стали копией теннисистки Папино и мамино счастье! 4-летние близнецы Курниковой и Иглесиаса стали копией теннисистки
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021