Видео с пародиями на Надаля и Шарапову набирает популярность в «Инстаграме»

ATP в своём «инстаграме» опубликовала необычное видео с пародиями на звёзд мирового тенниса.
Молодой блоггер Диего Де Куман снял видео с пародиями на Рафаэля Надаля, Марию Шарапову, пару Карлович/Иснер — передал их мимику, движения, манеру подачи. Позже это видео попало в официальный «инстаграм» ATP, что свидетельствует о заинтересованности в контенте.
Публикация доступна в «инстаграме» Tennis TV. Права на видео принадлежат Diego_freestyle_tennis.
Де Куман уже набрал более 13 тысяч подписчиков, преодолел планку в 50 млн просмотров на Social Media и специализируется на видео, которые связаны с теннисом. Не так давно блогер в сотрудничестве с известным брендом Head Tennis разыграл в своем «Инстаграме» фирменную ракетку вышеупомянутого бренда. Сам Куман также занимается теннисом, хоть и не выступает профессионально.
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