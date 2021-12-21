Майк Тайсон рассказал о дочери и поделился ожиданиями от Australian Open

Легендарный американский боксёр Майк Тайсон рассказал о своей двенадцатилетней дочери, начинающей теннисистке, и поделился своими ожиданиями от Australian Open.

«Вся наша жизнь изменилась благодаря теннису. То, что я зарабатывал деньги на ринге – не столь важно в жизни, как увлечение дочери битвами на корте. Я вижу, как она растёт как личность, чего никогда бы не случилось, если бы она не занималась теннисом. Что касается лучших спортсменов на данный момент, то мои симпатии на стороне Новака Джоковича. Если с ним все в порядке, то его игра доставляет удовольствие. Он — мой фаворит предстоящего чемпионата Австралии, потому что то, как он обыграл таких игроков, как Рафаэль Надаль и Роджер Федерер, просто фантастика, учитывая его едва залеченную травму. Он — настоящий боец», — рассказал прославленный боксёр в интервью ubitennis.