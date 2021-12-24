Десять россиянок сыграют в парном разряде Australian Open, две — вместе с украинками

Стала известна заявка Australian Open в женском парном разряде. В неё вошли 10 представительниц Российской Федерации.
Россиянка Вероника Кудерметова выступит с Элизой Мертенс из Бельгии, они получили третий номер посева, сообщается в «твиттере» Даниэля Раду.
Еще одна представительница РФ Дарья Касаткина сыграет вместе со своей соотечественницей Людмилой Самсоновой. Вторую российскую пару составили Камилла Рахимова и Натела Дзаламидзе.
Ветеран российского тенниса Вера Звонарева выступит с Викторией Кужмовой из Словакии, Анна Блинкова — с Александрой Саснович из Беларуси.
Еще две российские теннисистки решили выступить в дуэтах с украинками. Партнёршей Анны Калинской станет Марта Костюк, а Варвары Грачёвой — Ангелина Калинина.
Последними в сетку попали россиянка Анастасия Потапова и шведка Ребекка Петерсон.
Матчи основной сетки Australian Open — 2022 начнутся 17 января.
- 24 декабря 2021
-
04:56
-
01:32
-
00:39
- 23 декабря 2021
-
23:41
-
21:48
-
21:19
-
19:36
-
17:12
-
15:15
-
13:09
-
09:51
-
09:18
- 22 декабря 2021
-
20:09
-
19:15
-
18:19
-
16:43
-
16:20
-
15:33
-
14:32
-
13:27
-
13:03
-
09:47
-
09:21
-
09:12
-
08:53
-
08:33
-
00:55
-
00:04
- 21 декабря 2021
-
23:28
-
22:24
-
22:10
-
19:34
-
18:59
-
18:35
-
14:10