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Десять россиянок сыграют в парном разряде Australian Open, две — вместе с украинками

Десять россиянок сыграют в парном разряде Australian Open, две — вместе с украинками
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Стала известна заявка Australian Open в женском парном разряде. В неё вошли 10 представительниц Российской Федерации.

Россиянка Вероника Кудерметова выступит с Элизой Мертенс из Бельгии, они получили третий номер посева, сообщается в «твиттере» Даниэля Раду.

Еще одна представительница РФ Дарья Касаткина сыграет вместе со своей соотечественницей Людмилой Самсоновой. Вторую российскую пару составили Камилла Рахимова и Натела Дзаламидзе.

Ветеран российского тенниса Вера Звонарева выступит с Викторией Кужмовой из Словакии, Анна Блинкова — с Александрой Саснович из Беларуси.

Еще две российские теннисистки решили выступить в дуэтах с украинками. Партнёршей Анны Калинской станет Марта Костюк, а Варвары Грачёвой — Ангелина Калинина.

Последними в сетку попали россиянка Анастасия Потапова и шведка Ребекка Петерсон.

Матчи основной сетки Australian Open — 2022 начнутся 17 января.

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