Раонич снялся с Australian Open из-за травмы

Канадский теннисист Милош Раонич не выступит на Australian Open. Бывшая третья ракетка мира решил отказаться от участия в соревнованиях из-за проблем со здоровьем. Раонич ещё не восстановился после травмы икроножной мышцы. Теннисист провёл лишь один матч за последние девять месяцев.



Раонича на турнире «Большого шлема», стартующего уже 17 января, заменит испанец Карлос Табернер. Он начнёт выступление в основной сетке.



Перед Australian Open в Австралии пройдёт несколько турниров, которые считаются разминочными. Кроме того, состоится командный турнир ATP Cup.



Напомним, действующий чемпион Australian Open — серб Новак Джокович. Пока неизвестно, примет ли он участие в турнире 2022 года. К участию в соревновании допустят лишь вакцинированных, а Джокович известен скептическим отношением к вакцинации.