Екатерина Бычкова оценила слова Даниила Медведева об Алькарасе и Синнере
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Российская теннисистка Екатерина Бычкова прокомментировала слова второй ракетки мира Даниила Медведева о молодых звёздах Карлосе Алькарасе и Яннике Синнере. Ранее Медведева попросили составить портрет идеального игрока из различных компонентов: форхенд, бэкхенд, подача, передвижение и прочее. В графе «талант» он отметил Синнера и Алькараса, назвав их самыми одарёнными молодыми игроками.
«Я с ним полностью согласна. Даня не просто вторая ракетка мира, он ещё часто видит этих ребят, тренируется и играет против них. Ему в этом вопросе точно можно доверять. В каждом поколении бывают такие ребята, смотря на которых понимаешь, что они обязательно в скором будущем будут в топе. Алькарас такой», — цитирует Бычкову «Рейтинг Букмекеров».
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