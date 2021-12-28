Австрия не сможет выступить на ATP Cup. Она должна была играть в группе с Россией

Мужская сборная Австрии по теннису не примет участия в ATP Cup из-за отсутствия в составе игроков уровня топ-250. Командный турнир будет проходить в Сиднее (Австралия) с 1 по 9 января 2022 года.

Ранее с турнира снялся чемпион US Open – 2020 Доминик Тим, он должен был стать первым номером команды. Предполагалось, что его заменит Деннис Новак, однако Новак отказался по состоянию здоровья, сообщает издание Krone.

Отметим, что команда Австрии должна была играть в группе с Россией, Италией и Австралией. Матч с действующим чемпионом турнира Россией был запланирован на 2 января. Замена команде на данный момент не найдена.

В составе сборной России выступят вторая ракетка мира Даниил Медведев, Андрей Рублёв (5), Аслан Карацев (18), Роман Сафиуллин (167) и Евгений Донской (172).