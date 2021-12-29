Стало известно расписание первого дня ATP Cup

Организаторы командного теннисного турнира ATP Cup представили расписание на первый день соревнований. 1 января пройдут матчи в группах A и D. В группе A первыми на корт выйдут команды Чили и Испании. Встреча в Сиднее начнётся в 2:00 мск. На 9:30 запланировано начало противостояния сборных Сербии и Норвегии.
Матч группы D Аргентина — Грузия стартует в 2:00. Греция и Польша начнут встречу в 9:30.
Сборная России попала в группу B и изначально должна была начать турнир 2 января матчем с Австрией. Однако вчера, 28 декабря, стало известно, что соперник россиян отказался от участия в соревнованиях. Сначала с турнира снялся чемпион US Open – 2020 Доминик Тим, он должен был стать первым номером команды Австрии. Предполагалось, что его заменит Деннис Новак, однако он отказался по состоянию здоровья.
В группе B также выступят команды Австралии и Италии.
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