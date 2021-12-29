Тарпищев ответил на вопрос, справедливо ли давать Джоковичу медотвод для участия в AO

Шамиль Тарпищев прокомментировал противоречивую ситуацию с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, в отношении которого неясно, выступит ли он на Открытом чемпионате Австралии.

Джокович до сих пор не раскрыл свой статус вакцинации. Предполагается, что он не прививался. Новак сможет выступить на турнире, если ему дадут медицинское исключение.

«Правила для всех должны быть одинаковы. Я дружу с Джоковичем. Но, если ему дадут медотвод, у всех сразу возникнут вопросы.

Не прививаться — его выбор. Многие не хотят это делать, но всё-таки ставят вакцину. Думаю, правила менять не будут ради Новака. Если его не будет в Австралии, то у Дани появится хороший шанс приблизиться к статусу первой ракетки мира», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.