Карен Хачанов назвал 4 спортсменов, на которых ориентируется. Теннисистов среди них нет

Российский теннисист Карен Хачанов ответил на вопрос, кто является его ориентиром в спорте. Он назвал четырёх спортсменов, причём в списке не оказалось ни одного теннисиста.
«Криштиану Роналду, Майкл Джордан, Леброн Джеймс, Александр Овечкин», — приводит слова Хачанова «РБК».
Также Карен рассказал, что помогает ему находить мотивацию.
«Находят же люди мотивацию ходить на работу каждый день, вот и я хожу к себе на работу — на корт. Я не считаю, что достиг чего-то сверхъестественного, особенно в сравнении с легендами спорта», — добавил он.
25-летний Хачанов — серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде, победитель четырёх турниров ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса 2021 года в составе сборной России, бывшая восьмая ракетка мира в одиночном разряде.
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