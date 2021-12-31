Капитан сборной Испании по теннису сдал положительный тест на коронавирус накануне ATP Cup

Капитан сборной Испании на турнире ATP Cup Даниэль Химено-Травер cдал положительный тест на COVID-19, сообщает Tennis World.
Командный турнир ATP Cup пройдёт в Сиднее с 1 по 9 января. В нём примут участие 16 сборных.
В заявке сборной Испании не оказалось 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, а лидером команды должен стать 33-летний Роберто Баутиста Агут, занимающий 19-е место в рейтинге ATP.
Сборная Испании на групповом этапе сыграет с Сербией, Норвегией и Чили. Первым соперником испанцев станут чилийцы.
Действующим победителем турнира является сборная России, которая в финале обыграла Италию.
В новом розыгрыше турнира в составе сборной России выступят Даниил Медведев, Роман Сафиуллин и Евгений Карловский. Ранее с соревнований из-за положительных тестов на коронавирус снялись Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Евгений Донской.
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