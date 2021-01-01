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Дельбонис принёс первую победу Аргентине в противостоянии с Грузией на ATP Cup

Дельбонис принёс первую победу Аргентине в противостоянии с Грузией на ATP Cup
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В первой игре престижного теннисного турнира ATP Cup – 2022, проходящего в Сиднее (Австралия), сошлись представители Аргентины и Грузии. 31-летнему аргентинцу Федерико Дельбонису (44-е место в рейтинге) противостоял 28-летний Александр Метревели (571-е место рейтинга).

Встреча завершилась победой Дельбониса в двух сетах – 6:1, 6:2. Игра завершилась за 1 час и 5 минут.

В остальных двух матчах этих национальных сборных сойдутся Диего Шварцман (Аргентина) и Николоз Басилашвили (Грузия), в парном разряде выявлять сильнейшего будут Максимо Гонсалес / Андрес Мольтени (Аргентина) и Александр Бакши / Александр Метревели (Грузия).

Напомним, в группе D помимо Аргентины и Грузии находятся также команды Польши и Греции, при этом в следующую стадию выйдет лишь одна сборная.

ATP Cup. Группа D
01 января 2022, суббота. 02:05 МСК
Федерико Дельбонис
Аргентина
Федерико Дельбонис
Ф. Дельбонис
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		2  
         
Александр Метревели
Грузия
Александр Метревели
А. Метревели
Комментарии
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