Дельбонис принёс первую победу Аргентине в противостоянии с Грузией на ATP Cup

В первой игре престижного теннисного турнира ATP Cup – 2022, проходящего в Сиднее (Австралия), сошлись представители Аргентины и Грузии. 31-летнему аргентинцу Федерико Дельбонису (44-е место в рейтинге) противостоял 28-летний Александр Метревели (571-е место рейтинга).
Встреча завершилась победой Дельбониса в двух сетах – 6:1, 6:2. Игра завершилась за 1 час и 5 минут.
В остальных двух матчах этих национальных сборных сойдутся Диего Шварцман (Аргентина) и Николоз Басилашвили (Грузия), в парном разряде выявлять сильнейшего будут Максимо Гонсалес / Андрес Мольтени (Аргентина) и Александр Бакши / Александр Метревели (Грузия).
Напомним, в группе D помимо Аргентины и Грузии находятся также команды Польши и Греции, при этом в следующую стадию выйдет лишь одна сборная.
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