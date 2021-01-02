Прошла жеребьёвка турнира в Мельбурне, где сыграют Касаткина, Пегула, Мертенс и Грачёва
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Состоялась жеребьёвка второго турнира категории WTA-250, который пройдёт в Мельбурне (Австралия) с 4 по 9 января.
Первый номер посева получила представительница США Джессика Пегула, её соперницей в первом круге стала румынка Ирина Бегу. Нижнюю половину сетки возглавила бельгийка Элисе Мертенс, на старте она сыграет с квалифаером.
В основную сетку турнира попали две россиянки: Дарья Касаткина (третий номер посева) и Варвара Грачёва. В первом круге турнира Касаткина сразится с победительницей квалификации, а Грачёва – с пятой сеяной румынкой Сораной Кырстей.
Призовой фонд соревнований-2 в Мельбурне составил более $ 239 тыс. Действующей чемпионкой турнира является Мертенс, которая попытается защитить титул 2021 года.
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