Шамиль Тарпищев оценил шансы сборной России на ATP Cup

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление россиян в первом матче на ATP Cup. Сборная России обыграла Францию со счётом 2:1.
В первом матче противостояния Роман Сафиуллин обыграл Артура Риндеркнеша со счётом 2:6, 7:5, 6:3. В следующем поединке вторая ракетка мира Даниил Медведев неожиданно уступил Уго Умберу со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 6:7 (2:7). В заключительной парной встрече российский тандем Медведев/Сафиуллин оказался сильнее Фабриса Мартена и Эдуарда Роже-Васслена. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу россиян.
«Для меня удивительно, что Сафиуллин и Медведев выиграли пару. Причём победили непростую пару французов. Шансы сборной России на победу? С тем составом, который заявлен на ATP Cup, практически с любой командой можно бороться. Как получится — посмотрим. Будем надеяться, что, несмотря на ослабленный состав, наши преподнесут какое-нибудь чудо», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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