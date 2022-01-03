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Екатерина Александрова проиграла Лейле Фернандес на старте турнира в Аделаиде

Екатерина Александрова проиграла Лейле Фернандес на старте турнира в Аделаиде
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Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла пробиться во второй круг турнира в Аделаиде (Австралия). На старте соревнований она проиграла представительнице Канады Лейле Фернандес со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут.

Александрова, занимающая 34-ю строчку в рейтинге WTA, дважды подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и не взяла ни одного гейма на подаче соперницы. На счету Лейлы, являющейся 24-й ракеткой мира, 4 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Фернандес поспорит либо с Игой Свёнтек (5) из Польши, либо с победительницей квалификации. Лейла в минувшем сезоне сенсационно дошла до финала Открытого чемпионата США, где проиграла британке Эмме Радукану.

Аделаида-1 (ж). 1-й круг
03 января 2022, понедельник. 11:35 МСК
Екатерина Александрова
34
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Лейла Фернандес
24
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
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