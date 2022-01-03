Екатерина Александрова проиграла Лейле Фернандес на старте турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла пробиться во второй круг турнира в Аделаиде (Австралия). На старте соревнований она проиграла представительнице Канады Лейле Фернандес со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут.

Александрова, занимающая 34-ю строчку в рейтинге WTA, дважды подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и не взяла ни одного гейма на подаче соперницы. На счету Лейлы, являющейся 24-й ракеткой мира, 4 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Фернандес поспорит либо с Игой Свёнтек (5) из Польши, либо с победительницей квалификации. Лейла в минувшем сезоне сенсационно дошла до финала Открытого чемпионата США, где проиграла британке Эмме Радукану.