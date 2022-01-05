Американская теннисистка Слоан Стивенс вышла замуж за футболиста Жози Алтидора
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Американская теннисистка Слоан Стивенс сообщила, что в первый день 2022 года вышла замуж за соотечественника, футболиста Жози Алтидора.
Стивенс опубликовала на своей странице в «Инстаграме» свадебное фото, подписав: «1.1.2022».
Фото можно посмотреть на странице Слоан Стивенс в «Инстаграме».
Бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде Стивенс — победительница одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат США — 2017), финалистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2018), финалистка Итогового турнира WTA – 2018, победительница шести турниров WTA в одиночном разряде, победительница Кубка Федерации — 2017 в составе сборной США.
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