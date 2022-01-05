Премьер Австралии заявил, что Джокович рискует «отправиться домой первым же самолётом»

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон прокомментировал то, что первой ракетке мира, сербу Новаку Джоковичу дали медицинское исключение для участия в Открытом чемпионате Австралии 2022 года. По словам Моррисона, Джокович «отправится домой первым же самолётом», если властей страны не убедит его документ о медицинском исключении.
«Новак Джокович по прибытии в Австралию, если он не вакцинирован, должен предоставить приемлемое доказательство того, что он не может быть вакцинирован по медицинским соображениям, чтобы путешествовать на тех же условиях, что и полностью вакцинированные люди. Если этих доказательств окажется недостаточно, к нему будут относиться так же, как и к остальным, и он отправится домой первым же самолётом. Для Новака Джоковича не должно быть никаких особых правил. Не должно быть», — приводит слова чиновника Daily Mail.
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