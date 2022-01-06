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Сафиуллин проиграл Синнеру на ATP Cup. Италия повела в счёте в матче с Россией

Сафиуллин проиграл Синнеру на ATP Cup. Италия повела в счёте в матче с Россией
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Российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл итальянцу Яннику Синнеру на ATP Cup со счётом 6:7 (6:8), 3:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут. За это время Сафиуллин сделал 4 подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 11 брейк-пойнтов. На счету итальянца 11 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

Таким образом, сборная Италии повела в счёте в матче с Россией.

В следующем матче Даниил Медведев встретится с Маттео Берреттини.

Напомним, ранее сборная России обыграла национальную команду Франции и Австралии.

Напомним, ранее сообщалось, что Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Евгений Донской заразились коронавирусом и снялись с турнира, вместо них в сборную вызвали Евгения Карловского и Романа Сафиуллина. Сборная России является действующим победителем турнира.

ATP Cup. Группа B
06 января 2022, четверг. 02:10 МСК
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		3  
7 8 		6  
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Комментарии
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