Сафиуллин проиграл Синнеру на ATP Cup. Италия повела в счёте в матче с Россией

Российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл итальянцу Яннику Синнеру на ATP Cup со счётом 6:7 (6:8), 3:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут. За это время Сафиуллин сделал 4 подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 11 брейк-пойнтов. На счету итальянца 11 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

Таким образом, сборная Италии повела в счёте в матче с Россией.

В следующем матче Даниил Медведев встретится с Маттео Берреттини.

Напомним, ранее сборная России обыграла национальную команду Франции и Австралии.

Напомним, ранее сообщалось, что Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Евгений Донской заразились коронавирусом и снялись с турнира, вместо них в сборную вызвали Евгения Карловского и Романа Сафиуллина. Сборная России является действующим победителем турнира.