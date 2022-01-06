Кафельников оценил вероятность участия Джоковича на AO после скандала с медотводом

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников высказался о шансах серба Новака Джоковича выступить на Открытом чемпионате Австралии.

«Медотвод? По моей информации, Джокович получил медотвод от организаторов турнира. При этом, если я правильно понимаю, никаких официальных заявлений — какой медотвод и как он был сделан — до сих пор в публичном пространстве нет. Видимо, над организаторами стоят государственные структуры, у которых есть чёткий регламент. На этом основании они приняли решение депортировать Джоковича. У Новака, судя по новостям, будет судебное разбирательство. Но я уверен, шансы, что его апелляцию удовлетворят и разрешать играть — 0.5%. Никаких аргументов в его пользу нет.

Что касается слов отца Джоковича, зачем делать шапкозакидательские заявления? Мало ли других людей держат более шести часов… Если человек прилетает без визы, то, конечно, его будут держать. Ситуация с Джоковичем — аналогичная», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Ранее сообщалось, что пограничные власти Австралии отказали первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу в выдаче визы. Теннисиста попросили покинуть страну. Он пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что Новак имеет медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса.