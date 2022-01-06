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Медведев и Сафиуллин выиграли парный матч на ATP Cup, Россия вышла в полуфинал

Медведев и Сафиуллин выиграли парный матч на ATP Cup, Россия вышла в полуфинал
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Российские теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин одержали победу в парной встрече с итальянцами Маттео Берреттини и Янником Синнером на турнире ATP Cup. Матч закончился со счётом 5:7, 6:4, 10:5 в пользу россиян. Россия заняла первое место в своей группе и вышла в полуфинал, победив Италию со счётом 2-1. Ранее в матче Россия — Италия Сафиуллин проиграл Синнеру со счётом 6:7 (6:8), 3:6, а Медведев обыграл Берреттини со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 6:4.

На счету Медведева и Сафиуллина три эйса и ни одной двойной ошибки. Российские теннисисты реализовали два брейк-пойнта из четырёх (процент реализации составил 50%). У их соперников две подачи на вылет и одна двойная ошибка, они реализовали два брейк-пойнта из шести (процент реализации — 33%). Продолжительность встречи составила 1 час 45 минут.

Россия выиграла все три матча в группе на ATP Cup. Соперник по полуфиналу определится позднее. В другом полуфинале сразятся Испания и Польша.

ATP Cup. Группа B
06 января 2022, четверг. 07:45 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Д. Медведев Р. Сафиуллин
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 1 10
7 		4 0 5
         
Маттео Берреттини
Италия
Маттео Берреттини
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
М. Берреттини Я. Синнер
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