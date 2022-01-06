Медведев и Сафиуллин выиграли парный матч на ATP Cup, Россия вышла в полуфинал

Российские теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин одержали победу в парной встрече с итальянцами Маттео Берреттини и Янником Синнером на турнире ATP Cup. Матч закончился со счётом 5:7, 6:4, 10:5 в пользу россиян. Россия заняла первое место в своей группе и вышла в полуфинал, победив Италию со счётом 2-1. Ранее в матче Россия — Италия Сафиуллин проиграл Синнеру со счётом 6:7 (6:8), 3:6, а Медведев обыграл Берреттини со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 6:4.
На счету Медведева и Сафиуллина три эйса и ни одной двойной ошибки. Российские теннисисты реализовали два брейк-пойнта из четырёх (процент реализации составил 50%). У их соперников две подачи на вылет и одна двойная ошибка, они реализовали два брейк-пойнта из шести (процент реализации — 33%). Продолжительность встречи составила 1 час 45 минут.
Россия выиграла все три матча в группе на ATP Cup. Соперник по полуфиналу определится позднее. В другом полуфинале сразятся Испания и Польша.
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