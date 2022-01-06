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Анастасия Гасанова проиграла на турнире в Аделаиде, совершив 13 двойных ошибок

Анастасия Гасанова проиграла на турнире в Аделаиде, совершив 13 двойных ошибок
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Российская теннисистка Анастасия Гасанова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Аделаиде (Австралия). Во втором круге она проиграла представительнице Японии Мисаки Дои со счётом 6:7 (4:7), 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 58 минут.

Анастасия, занимающая 130-ю строчку в рейтинге WTA, 1 раз подала навылет, совершила 13 двойных ошибок и реализовала 4 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы, располагающейся на 105-й позиции в рейтинге, 3 эйса, 3 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 703 580 Мисаки поспорит со словенкой Каей Юван, которая ранее сенсационно победила вторую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси. Турнир в Аделаиде завершится 9 января.

Аделаида-1 (ж). 2-й круг
06 января 2022, четверг. 08:30 МСК
Анастасия Гасанова
130
Россия
Анастасия Гасанова
А. Гасанова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		3  
7 7 		6  
         
Мисаки Дои
105
Япония
Мисаки Дои
М. Дои
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