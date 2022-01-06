Анастасия Гасанова проиграла на турнире в Аделаиде, совершив 13 двойных ошибок

Российская теннисистка Анастасия Гасанова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Аделаиде (Австралия). Во втором круге она проиграла представительнице Японии Мисаки Дои со счётом 6:7 (4:7), 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 58 минут.

Анастасия, занимающая 130-ю строчку в рейтинге WTA, 1 раз подала навылет, совершила 13 двойных ошибок и реализовала 4 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы, располагающейся на 105-й позиции в рейтинге, 3 эйса, 3 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 703 580 Мисаки поспорит со словенкой Каей Юван, которая ранее сенсационно победила вторую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси. Турнир в Аделаиде завершится 9 января.