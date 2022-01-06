120-я ракетка мира из России вышла в четвертьфинал турнира в Мельбурне

Российская теннисистка Камилла Рахимова, пробившаяся в основную сетку турнира в Мельбурне (Австралия) через квалификацию, вышла в четвертьфинал. В матче второго круга она победила представительницу Испании Сару Соррибес-Тормо, посеянную под четвёртым номером со счётом 7:6 (7:3), 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 25 минут.



Камилла 1 раз подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 6 двойных ошибок и 3 брейка.



За выход в полуфинал Рахимова, занимающая 120-ю строчку в рейтинге WTA, поспорит с победительницей матча Энн Ли (США, 7) — Анастасия Севастова (Латвия). Ранее в четвертьфинал вышла россиянка Дарья Касаткина.

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