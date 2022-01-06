120-я ракетка мира из России вышла в четвертьфинал турнира в Мельбурне
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Российская теннисистка Камилла Рахимова, пробившаяся в основную сетку турнира в Мельбурне (Австралия) через квалификацию, вышла в четвертьфинал. В матче второго круга она победила представительницу Испании Сару Соррибес-Тормо, посеянную под четвёртым номером со счётом 7:6 (7:3), 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 25 минут.
Камилла 1 раз подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 6 двойных ошибок и 3 брейка.
За выход в полуфинал Рахимова, занимающая 120-ю строчку в рейтинге WTA, поспорит с победительницей матча Энн Ли (США, 7) — Анастасия Севастова (Латвия). Ранее в четвертьфинал вышла россиянка Дарья Касаткина.
Мельбурн-2 (ж). 2-й круг
06 января 2022, четверг. 06:45 МСК
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
2 : 0
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Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
Комментарии
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