Отец Новака Джоковича сравнил сына с распятым Иисусом

Срджан Джокович, отец 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, вновь прокомментировал скандальную ситуацию вокруг сына и Открытого чемпионата Австралии. Срджан сравнил Новака с Иисусом Христом, а также обратился к премьер-министру Австралии Скотту Моррисону.
«Иисуса пригвоздили к кресту и делали с ним всевозможные вещи. Он выстоял, и его дух ещё жив.
Точно так же пытаются распять Новака, недооценить его, поставить на колени, делать с ним всё что угодно.
Ты, знаменитый премьер-министр далёкой прекрасной страны, ведёшь себя в соответствии со своими принципами, которые не имеют ничего общего с нами и нашими взглядами. Мы – люди, а ты, сэр, нет», — приводит слова отца Джоковича The Age.
Напомним, пограничная служба Австралии задержала 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» в аэропорту Мельбурна из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Теннисист находился в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции более шести часов. Затем Новака переместили в карантинный отель.
Серб прилетел в Мельбурн, чтобы принять участие в Открытом чемпионате Австралии, который пройдёт с 17 по 30 января. Новак 9 раз выигрывал данный турнир.
- 6 января 2022
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