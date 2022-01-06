Отец Новака Джоковича сравнил сына с распятым Иисусом

Срджан Джокович, отец 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, вновь прокомментировал скандальную ситуацию вокруг сына и Открытого чемпионата Австралии. Срджан сравнил Новака с Иисусом Христом, а также обратился к премьер-министру Австралии Скотту Моррисону.

«Иисуса пригвоздили к кресту и делали с ним всевозможные вещи. Он выстоял, и его дух ещё жив.

Точно так же пытаются распять Новака, недооценить его, поставить на колени, делать с ним всё что угодно.

Ты, знаменитый премьер-министр далёкой прекрасной страны, ведёшь себя в соответствии со своими принципами, которые не имеют ничего общего с нами и нашими взглядами. Мы – люди, а ты, сэр, нет», — приводит слова отца Джоковича The Age.

Напомним, пограничная служба Австралии задержала 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» в аэропорту Мельбурна из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Теннисист находился в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции более шести часов. Затем Новака переместили в карантинный отель.

Серб прилетел в Мельбурн, чтобы принять участие в Открытом чемпионате Австралии, который пройдёт с 17 по 30 января. Новак 9 раз выигрывал данный турнир.