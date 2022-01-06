Отец Новака Джоковича выступил с гневным заявлением по скандальной ситуации с сыном

Срджан Джокович, отец 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, прокомментировал скандальную ситуацию вокруг сына и Открытого чемпионата Австралии.

«Сегодня мой сын находится в австралийском плену, но он никогда не был более свободным. С этого момента Новак стал символом и лидером свободного мира, мира бедных и угнетённых стран и народов.

Мой сын Новак Джокович показал, что даже в такой маленькой, но героической стране, как Сербия, может появиться лучший теннисист и спортсмен всех времён, и эту правду больше нельзя скрывать.

Его можно заточить сегодня или завтра, но правда подобна воде, и она всегда находит свой путь. Новак — Спартак нового мира, который не терпит несправедливости, колониализма и лицемерия, но борется за равенство всех людей на планете, независимо от цвета их кожи, независимо от того, какому богу они молятся и сколько у них денег.

Новак показал, что любой цели можно достичь, если у вас есть свои мечты, и эту мечту вместе с ним разделяют миллиарды людей и детей, которые видят в нём образец для подражания. Богатеи могут не позволить Ноле продолжать играть в теннис, но раскроют своё истинное лицо, и начнётся гораздо более серьёзная игра. С одной стороны окажутся жадные и высокомерные представители мировой олигархии, а с другой — весь свободный и гордый мир, который по-прежнему верит в справедливость, правду, честную игру и мечты своих детей», — цитирует Джоковича-старшего Telegraf.

Напомним, пограничная служба Австралии задержала 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» в аэропорту Мельбурна из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Теннисист находился в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции более шести часов. Затем Новака переместили в карантинный отель.

Серб прилетел в Мельбурн, чтобы принять участие в Открытом чемпионате Австралии, который пройдёт с 17 по 30 января. Новак 9 раз выигрывал данный турнир.