Зампремьера Австралии — Джоковичу: не расскажешь нам правду — вышвырнем твой зад из страны

Заместитель премьер-министра Австралии Барнаби Джойс высказался по поводу скандала с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, которого не пускают в Австралию. Джокович оформил медисключение для участия в Australian Open, однако оно не убедило пограничников. В настоящий момент Новак находится в карантинном отеле.

«Если он не заполнил формы должным образом, значит, он шутит над суверенными полномочиями другой нации. Он должен понять, что, если уж бог наградил его определённым талантом, этот талант не выше суверенных прав других наций. Если ты попадаешь в нашу страну и не говоришь нам правды, мы вышвырнем твой зад отсюда», — цитирует чиновника NZHerald, ссылаясь на BBC.

Окончательное решение по поводу возможной депортации Новака Джоковича из Австралии будет принято в понедельник, 10 января.