Касаткина уступила Анисимовой в полуфинале турнира в Мельбурне, проиграв второй сет 0:6
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Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла представительнице США Аманде Анисимовой в полуфинале турнира Мельбурн-2 со счётом 2:6, 0:6.
Продолжительность встречи составила 57 минут. За это время Касаткина допустила две двойные ошибки, реализовала 2 из 5 брейк-пойнта и не сделала ни одной подачи навылет. На счету американки 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 8.
Таким образом, Анисимова вышла в финал, а Касаткина завершила участие в турнире.
В решающем матче турнира Анисимова встретится с победителем пары Энн Ли – Александра Саснович.
Турнир в Мельбурне проходит с 4 по 9 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 239 тыс. Действующим победителем турнира является Элисе Мертенс.
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