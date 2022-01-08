Касаткина уступила Анисимовой в полуфинале турнира в Мельбурне, проиграв второй сет 0:6

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла представительнице США Аманде Анисимовой в полуфинале турнира Мельбурн-2 со счётом 2:6, 0:6.

Продолжительность встречи составила 57 минут. За это время Касаткина допустила две двойные ошибки, реализовала 2 из 5 брейк-пойнта и не сделала ни одной подачи навылет. На счету американки 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 8.

Таким образом, Анисимова вышла в финал, а Касаткина завершила участие в турнире.

В решающем матче турнира Анисимова встретится с победителем пары Энн Ли – Александра Саснович.

Турнир в Мельбурне проходит с 4 по 9 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 239 тыс. Действующим победителем турнира является Элисе Мертенс.