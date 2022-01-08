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Касаткина уступила Анисимовой в полуфинале турнира в Мельбурне, проиграв второй сет 0:6

Касаткина уступила Анисимовой в полуфинале турнира в Мельбурне, проиграв второй сет 0:6
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Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла представительнице США Аманде Анисимовой в полуфинале турнира Мельбурн-2 со счётом 2:6, 0:6.

Продолжительность встречи составила 57 минут. За это время Касаткина допустила две двойные ошибки, реализовала 2 из 5 брейк-пойнта и не сделала ни одной подачи навылет. На счету американки 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 8.

Таким образом, Анисимова вышла в финал, а Касаткина завершила участие в турнире.

В решающем матче турнира Анисимова встретится с победителем пары Энн Ли – Александра Саснович.

Турнир в Мельбурне проходит с 4 по 9 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 239 тыс. Действующим победителем турнира является Элисе Мертенс.

Мельбурн-2 (ж). 1/2 финала
08 января 2022, суббота. 03:10 МСК
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		0  
         
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
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