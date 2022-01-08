Джимми Коннорс эмоционально высказался по поводу скандала с Джоковичем

Восьмикратный победитель турниров серии «Большого шлема», экс первая ракетка мира американец Джимми Коннорс эмоционально прокомментировал скандал вокруг сербского теннисиста Новака Джоковича.

«Хорошо, у всех нас есть выбор: ковид или ревакцинация. У Новака был ковид. Не облажайтесь на Открытом чемпионате Австралии без лучшего игрока. Если у него отрицательный тест на коронавирус — пусть играет! Он выиграл этот турнир 9 грёбаных раз. Давай, Australian Open. Новак был верен вашему турниру. Теперь будьте лояльны к нему», — написал Коннорс у себя в твиттер-аккаунте.

Также Коннорс поставил хэштег к своей записи «сражайтесь за него».

Напомним, Новака Джоковича не пускают в Австралию. Сербский теннисист оформил медотвод для участия в Открытом чемпионате Австралии, однако он не убедил пограничников. В настоящий момент Новак находится в карантинном отеле в Мельбурне. Окончательное решение по поводу возможной депортации Новака Джоковича из Австралии будет принято в понедельник, 10 января.

Australian Open пройдёт с 17 по 30 января.