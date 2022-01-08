Момент победы канадских теннисистов в полуфинальном матче ATP Cup с Россией. Видео

Мужская сборная России по теннису не сумела выйти в финал командного турнира ATP Cup, который проходит в Сиднее (Австралия). В полуфинальном поединке россияне со счётом 1-2 по сумме трёх встреч уступили команде Канады.

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В решающем матче полуфинала тандем Даниила Медведева и Романа Сафиуллина проиграл Феликсу Оже-Альяссиму и Денису Шаповалову со счётом 6:4, 5:7, [7:10]. Встреча продлилась 1 час 40 минут. Россияне 8 раз подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 1 брейк-пойнт из 6. На счету канадцев — 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 8.

В стартовой встрече полуфинала Роман Сафиуллин проиграл 14-й ракетке мира Денису Шаповалову со счётом 4:6, 7:5, 4:6. Во втором матче поединка Даниил Медведев в двух сетах разгромил 11-го номера мирового рейтинга Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:4, 6:0.