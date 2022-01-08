Российские теннисисты на тай-брейке проиграли канадцам в полуфинале ATP Cup

Мужская сборная России по теннису не сумела выйти в финал командного турнира ATP Cup, который проходит в Австралии. В полуфинальной стадии россияне со счётом 1-2 уступили команде Канады.
В решающем матче тандем Даниила Медведева и Романа Сафиуллина проиграл Феликсу Оже-Альяссиму и Денису Шаповалову со счётом 6:4, 5:7, [7:10]. Встреча продлилась 1 час 40 минут. Россияне 8 раз подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 1 брейк-пойнт из 6. На счету канадцев — 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 8.
Напомним, в стартовой встрече Сафиуллин проиграл 14-й ракетке мира Шаповалову со счётом 4:6, 7:5, 4:6. Во втором матче поединка Медведев в двух сетах разгромил 11-й номер мирового рейтинга Оже-Альяссима со счётом 6:4, 6:0.
Канадцы поборются за титул с испанцами, которые ранее обыграли сборную Польши со счётом 2:1.
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