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Вашек Поспишил — об АТР: они демонстрируют полное отсутствие лидерских качеств

Вашек Поспишил — об АТР: они демонстрируют полное отсутствие лидерских качеств
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Канадский теннисист Вашек Поспишил, входящий вместе с Новаком Джоковичем в основанный ими профсоюз игроков PTPA, прокомментировал скандальную ситуацию, в которой оказался сербский теннисист по прилёте в Австралию.

«Что бы вы ни думали о ситуации, в которую попал Новак Джокович и другие игроки в Австралии, обратите внимание на молчание ATP. Прошло уже четыре дня, а они не выпустили ни одного заявления по этому поводу.

Они уже неоднократно показывали, что им наплевать на теннисистов; сейчас они демонстрируют ещё и полное отсутствие лидерских качеств», — написал Поспишил в своём «твиттере».

Окончательное решение по поводу возможной депортации Новака Джоковича из Австралии должно быть принято 10 января. На данный момент первая ракетка мира находится в специальном карантинном отеле в Мельбурне.

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