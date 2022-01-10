Вашек Поспишил — об АТР: они демонстрируют полное отсутствие лидерских качеств

Канадский теннисист Вашек Поспишил, входящий вместе с Новаком Джоковичем в основанный ими профсоюз игроков PTPA, прокомментировал скандальную ситуацию, в которой оказался сербский теннисист по прилёте в Австралию.
«Что бы вы ни думали о ситуации, в которую попал Новак Джокович и другие игроки в Австралии, обратите внимание на молчание ATP. Прошло уже четыре дня, а они не выпустили ни одного заявления по этому поводу.
Они уже неоднократно показывали, что им наплевать на теннисистов; сейчас они демонстрируют ещё и полное отсутствие лидерских качеств», — написал Поспишил в своём «твиттере».
Окончательное решение по поводу возможной депортации Новака Джоковича из Австралии должно быть принято 10 января. На данный момент первая ракетка мира находится в специальном карантинном отеле в Мельбурне.
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