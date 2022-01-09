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Онлайн-трансляция — Новак Джокович сидит в изоляции и ждёт решения суда о депортации из Австралии

Последние часы взаперти! Принимается решение о депортации Джоковича из Австралии. LIVE!
Даниил Сальников
Новак Джокович сидит в изоляции, онлайн
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9-кратного чемпиона Australian Open выдворяют с позором из страны. Ему грозит трёхлетний запрет на въезд. Следите за подробностями.

Предлагаем всем поклонникам спорта подробный рассказ о том, как выдворяют из Австралии 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича. В ближайшее время суд Мельбурна примет решение по его делу.

Новак Джокович отказался вакцинироваться, но после долгих переговоров получил от организаторов Australian Open – 2022 медицинское исключение, которое дало ему возможность прилететь на Зелёный континент. Однако в аэропорту Мельбурна пограничные службы аннулировали визу серба, заявив, что медицинские документы теннисиста с исключением их не удовлетворяют. После многочасовых разбирательств Джоковича отправили в отель для мигрантов, где он много дней ждёт депортации. Адвокаты подали апелляции, и в понедельник, 10 января, состоится суд.

Live Даниил Сальников

Так кто же всё-таки виноват во всей этой неразберихе с австралийской визой Джоковича? Мнения разделились. Примите участие в нашем опросе.

Если у вас не открывается опрос, его можно пройти по ссылке.

18:40 Даниил Сальников

Это не первый скандал с участием Новака Джоковича. За его карьеру было уже немало случаев, когда он оказывался в центре внимания не только благодаря своим победам. Читайте нашу подборку подобных историй.

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18:38 Даниил Сальников

Предлагаем поучаствовать в нашем опросе на тему, как вы относитесь к тому, что Новака Джоковича не пускают на территорию Австралии.

Если у вас не грузится опрос, его можно пройти по ссылке.

18:30 Даниил Сальников

Пока Новак Джокович сидел взаперти в отеле, миграционные службы Австралии стали повторно проверять документы тех теннисистов и обслуживающий персонал турниров, которые уже въехали на Зелёный континент с медицинскими исключениями. Выяснилось, что подобных случаев было 4. Один из судей с медицинским исключением сразу же добровольно улетел из Австралии. А теннисистка Рената Ворачова из Чехии, уже сыгравшая один матч в парном разряде на турнире в Мельбурне, была в срочном порядке посажена в тот же отель для мигрантов, в котором находится Джокович, её виза была аннулирована, а теннисистку ждала депортация. Подробности, как это происходило, читайте в нашем тексте.

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18:19 Даниил Сальников

В итоге было принято решение об аннулировании визы Джоковича и его депортации из Австралии. Однако адвокаты серба подали апелляцию и началось длительное ожидание. На это время Джоковича отправили в специальный миграционный отель. Как всё это происходило, читайте в нашем онлайне.

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18:12 Даниил Сальников

Тем временем, команда Новака во главе с чемпионом Уимблдона-2001, бывшей 2-й ракеткой мира Гораном Иванишевичем терпеливо ждала Джоковича в зале ожиданий.

18:10 Даниил Сальников

Но когда Новак сошёл с рейса и подошёл к пограничному пункту, начались проблемы. Пограничников не удовлетворили документы сербского теннисиста. В общей он провёл в аэропорту около 10 часов. Как это было — подробности в нашем материале.

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18:06 Даниил Сальников

Об острой реакции на решение Джоковича отправиться в Австралию читайте в нашем материале.

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18:04 Даниил Сальников

Новость о том, что Новак Джокович вылетает в Австралию, взбудоражила всю спортивную общественность. Начались разговоры о том, имеет ли право он находиться на Зелёном континенте и участвовать в Australian Open, не будучи вакцинированным.

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