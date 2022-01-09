Последние часы взаперти! Принимается решение о депортации Джоковича из Австралии. LIVE!

9-кратного чемпиона Australian Open выдворяют с позором из страны. Ему грозит трёхлетний запрет на въезд. Следите за подробностями.

Предлагаем всем поклонникам спорта подробный рассказ о том, как выдворяют из Австралии 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича. В ближайшее время суд Мельбурна примет решение по его делу.

Новак Джокович отказался вакцинироваться, но после долгих переговоров получил от организаторов Australian Open – 2022 медицинское исключение, которое дало ему возможность прилететь на Зелёный континент. Однако в аэропорту Мельбурна пограничные службы аннулировали визу серба, заявив, что медицинские документы теннисиста с исключением их не удовлетворяют. После многочасовых разбирательств Джоковича отправили в отель для мигрантов, где он много дней ждёт депортации. Адвокаты подали апелляции, и в понедельник, 10 января, состоится суд.