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Даниил Медведев прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open

Даниил Медведев прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open
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Российский теннисист Даниил Медведев в своём «твиттере» сообщил, что прибыл в Мельбурн для выступления на Открытом чемпионате Австралии.

Ранее Медведев тренировался в Сиднее перед матчами на ATP Cup. Напомним, в полуфинале ATP Cup сборная России проиграла сборной Канады со счётом 1-2. В стартовом матче Роман Сафиуллин проиграл канадцу Денису Шаповалову со счётом 4:6, 7:5, 4:6. Во второй встрече Медведев уверенно победил Феликса Оже-Альяссима — 6:4, 6:0. В решающем парном противостоянии Медведев и Сафиуллин проиграли Шаповалову и Оже-Альяссиму со счётом 6:4, 5:7, [7:10].

Australian Open пройдёт с 17 по 30 января. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в финале прошлогоднего розыгрыша Медведева.

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