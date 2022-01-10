Хачанов прокомментировал своё выступление на турнире в Аделаиде

9 января в Аделаиде (Австралия) завершился турнир «Аделаида-1». В финальном матче на центральном корте стадиона «Мемориал Драйв» сошлись 21-я ракетка мира француз Гаэль Монфис и россиянин Карен Хачанов, занимающий 29-ю позицию рейтинга. Французский теннисист обыграл россиянина со счётом 6:4, 6:4. Встреча продлилась 1 час 19 минут.

Карен Хачанов подвёл итоги своего выступления на турнире.

«Первая неделя – первый финал здесь, в Аделаиде. Несмотря на сегодняшнее поражение, это хороший старт сезона 2022. Я доволен своим выступлением и своей игрой на протяжении этой недели.

Это только начало. Фокусируюсь на дальнейших выступлениях», – написал Карен на своей странице в «Твиттере».

На пути к финалу турнира Хачанов последовательно обыграл американца Стива Джонсона, белоруса Егора Герасимова и хорвата Марина Чилича.