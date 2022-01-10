Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хачанов прокомментировал своё выступление на турнире в Аделаиде

Хачанов прокомментировал своё выступление на турнире в Аделаиде
Комментарии

9 января в Аделаиде (Австралия) завершился турнир «Аделаида-1». В финальном матче на центральном корте стадиона «Мемориал Драйв» сошлись 21-я ракетка мира француз Гаэль Монфис и россиянин Карен Хачанов, занимающий 29-ю позицию рейтинга. Французский теннисист обыграл россиянина со счётом 6:4, 6:4. Встреча продлилась 1 час 19 минут.

Карен Хачанов подвёл итоги своего выступления на турнире.

«Первая неделя – первый финал здесь, в Аделаиде. Несмотря на сегодняшнее поражение, это хороший старт сезона 2022. Я доволен своим выступлением и своей игрой на протяжении этой недели.

Это только начало. Фокусируюсь на дальнейших выступлениях», – написал Карен на своей странице в «Твиттере».

На пути к финалу турнира Хачанов последовательно обыграл американца Стива Джонсона, белоруса Егора Герасимова и хорвата Марина Чилича.

Новость по теме
Хачанов в финале турнира в Аделаиде не смог обыграть Монфиса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022