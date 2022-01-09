Хачанов в финальном матче турнира в Аделаиде не смог обыграть Монфиса

Сегодня, 9 января, на центральном корте стадиона «Мемориал Драйв» в Аделаиде (Австралия) прошёл финальный матч турнира «Аделаида-1», в котором сразились французский теннисист Гаэль Монфис и россиянин Карен Хачанов. 21-я ракетка мира из Франции обыграл своего оппонента с 29-й позиции рейтинга со счётом 6:4, 6:4. Встреча продлилась 1 час 19 минут.

За два сета полуфинальной встречи Хачанов выполнил 4 эйса, на счету Монфиса 6 подач навылет. Хачанов допустил 1 двойную ошибку, Монфис — 0. Также Карен не реализовал ни одного брейк-пойнта из 2, Гаэль — 1 из 3.

Призовой фонд соревнований в этом году составил $ 521 000.

Напомним, первая ракетка мира австралийка Эшли Барти выиграла женский турнир категории WTA-250 в Аделаиде (Австралия). Она уверенно обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:3, 6:2.