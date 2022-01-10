Дженсон Бруксби сдал положительный тест на коронавирус и пропустит свой дебютный АО

Американский теннисист Дженсон Бруксби сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус. Также заразился и его тренер. Таким образом, Бруксби пропустит турнир Australian Open, на котором должен был выступить впервые в карьере.

«Всем привет. Надеюсь, у всех всё хорошо. К сожалению, мне пришлось сняться с Australian Open. Я должен был вылетать на турнир завтра, но мы с тренером сдали положительные тесты на COVID сегодня утром.

Обидно пропускать такой турнир, но многим приходится ещё хуже, так что я не могу жаловаться. С нетерпением жду своего дебюта на АО в следующем году! Берегите себя», – написал Дженсон Бруксби на своей странице в «Инстаграме».

21-летний американский теннисист занимает 56-ю строчку в мировом рейтинге.