Евгений Кафельников прокомментировал победу Новака Джоковича в суде Австралии

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников прокомментировал то, что первая ракетка мира Новак Джокович выиграл дело в суде. Напомним, судья постановил, что решение аннулировать австралийскую визу Джоковича «не имело под собой оснований». Также он отметил, что Новака должны немедленно выпустить из карантинного отеля, а паспорт серба и его личные вещи должны быть возвращены ему.

«Не знаем, что происходило в здании суда. Но фанаты Джоковича, безусловно, будут рады. Для тенниса это хорошо, что он сыграет. Все сильнейшие.

Новак не будет злее на корте из-за этого. Он выйдет и будет делать то, что умеет лучше всего. То, что происходило последние сутки, отчасти и его вина. Хорошо, что всё разрешилось. Надеемся, что это окончательное решение. Хотя правительство Австралии — последняя инстанция, которая может включиться. Радоваться рановато, но это большой шаг вперёд», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.