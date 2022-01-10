Евгений Кафельников прокомментировал победу Новака Джоковича в суде Австралии

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников прокомментировал то, что первая ракетка мира Новак Джокович выиграл дело в суде. Напомним, судья постановил, что решение аннулировать австралийскую визу Джоковича «не имело под собой оснований». Также он отметил, что Новака должны немедленно выпустить из карантинного отеля, а паспорт серба и его личные вещи должны быть возвращены ему.
«Не знаем, что происходило в здании суда. Но фанаты Джоковича, безусловно, будут рады. Для тенниса это хорошо, что он сыграет. Все сильнейшие.
Новак не будет злее на корте из-за этого. Он выйдет и будет делать то, что умеет лучше всего. То, что происходило последние сутки, отчасти и его вина. Хорошо, что всё разрешилось. Надеемся, что это окончательное решение. Хотя правительство Австралии — последняя инстанция, которая может включиться. Радоваться рановато, но это большой шаг вперёд», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 10 января 2022
-
11:42
-
11:39
-
11:38
-
11:24
-
11:16
-
11:04
-
10:49
-
10:45
-
10:42
-
10:41
-
10:33
-
10:31
-
10:25
-
10:23
-
10:16
-
10:09
-
10:03
-
09:52
-
09:38
-
09:31
-
09:28
-
09:26
-
08:08
-
08:03
-
07:54
-
07:51
-
07:30
-
07:07
-
06:57
-
04:35
-
04:34
-
04:15
-
04:13
-
03:42
-
00:12