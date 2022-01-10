Брат Джоковича мгновенно прекратил пресс-конференцию после неудобного вопроса о Новаке

Джордже Джокович, брат первой ракетки мира Новака Джоковича, мгновенно прекратил пресс-конференцию, после того как ему задали неудобный вопрос о теннисисте. Ранее сообщалось, что Джокович дарил подарки детям через день после того, как сдал положительный тест на ковид.

Семью Джоковича спросили, чем занимался Новак на следующий день после того, как ему диагностировали коронавирус в декабре.

«Пресс-конференция закончена. Спасибо за внимание», — сказал Джордже Джокович.

Напомним, Джокович предоставил медицинские справки, подтверждающие, что он болел в декабре 2021 года коронавирусом. Как сообщает журналист Бен Ротенберг, QR-код Джоковича, предоставленный в документах, показывает, что спортсмен не болел коронавирусом в декабре 2021 года. При этом в документах Новак утверждал, что его тест на коронавирус, сделанный 16 декабря, дал положительный результат. Правда, при повторном сканировании кода результаты отличаются. Так, у некоторых пользователей выводится положительный результат теста, а у некоторых — отрицательный.