Отец Джоковича: Новак — мировое светило, воплощение добра и всего человеческого

Срджан Джокович, отец 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича, оценил значение сына для мирового спорта.

«Новак – мировое светило, а не только сербское. Этот мальчик – воплощение добра и всего человеческого, что только может быть в одном существе. Те, кто что-то имел против него, поняли, что не могут идти против подавляющего большинства людей во всём мире. Вот уже несколько дней мы получаем поддержку из Африки, Дальнего Востока, Индии, России, Южной Америки… Все они за Новака. Все видят в нём воплощение своей борьбы за свободу. Я хочу, чтобы этот момент стал переломным, чтобы в следующий раз мы так собрались уже по радостному поводу, через три недели, когда он выиграет Открытый чемпионат Австралии и возьмёт 21-й титул, что возвысит его в спорте. Ваше здоровье! Знайте, мы никогда не сдадимся, Новак и его семья не встанут на колени», — приводит слова Джоковича-старшего сербский Telegraf.