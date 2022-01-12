Камилла Рахимова вышла в финал квалификации Australian Open, отыграв два матчбола

Российская теннисистка Камилла Рахимова (8) пробилась в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии. Во втором раунде отборочных соревнований она одолела представительницу Андорры Викторию Хименес-Касинцеву со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (10:8), 6:4. Продолжительность противостояния составила 3 часа 17 минут.

Камилла дважды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 4 двойные ошибки и 3 брейка. Во втором сете россиянка отыграла два матчбола.

За выход в основную сетку Рахимова поспорит с Ребеккой Марино (24) из Канады.

Действующей победительницей Australian Open является японка Наоми Осака. В прошлогоднем финале она обыграла американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:4, 6:2.