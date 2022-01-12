Говард Стерн: Новака Джоковича надо вышвырнуть из тенниса. Что за баран

Известный телеведущий Говард Стерн высказался о ситуации с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Стерн жёстко раскритиковал Джоковича за нежелание вакцинироваться.

«Этот чёртов Джокович… Я называю его Джокером. Что за баран…

Первое, что я услышал об этом парне, — он не желает вакцинироваться и при этом вертится повсюду. Его надо вышвырнуть из тенниса. Вот и всё, пока-пока. Он мешок с дерьмом. И не заботится об остальных», — приводит слова ведущего Fox News.

В настоящее время Новак Джокович находится в Мельбурне и готовится к Открытому чемпионату Австралии. Судья постановил, что его визу аннулировали незаконно, однако его всё же могут депортировать — такое право есть у министра иммиграции.