Говард Стерн: Новака Джоковича надо вышвырнуть из тенниса. Что за баран

Известный телеведущий Говард Стерн высказался о ситуации с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Стерн жёстко раскритиковал Джоковича за нежелание вакцинироваться.
«Этот чёртов Джокович… Я называю его Джокером. Что за баран…
Первое, что я услышал об этом парне, — он не желает вакцинироваться и при этом вертится повсюду. Его надо вышвырнуть из тенниса. Вот и всё, пока-пока. Он мешок с дерьмом. И не заботится об остальных», — приводит слова ведущего Fox News.
В настоящее время Новак Джокович находится в Мельбурне и готовится к Открытому чемпионату Австралии. Судья постановил, что его визу аннулировали незаконно, однако его всё же могут депортировать — такое право есть у министра иммиграции.
- 12 января 2022
-
09:09
-
09:06
-
08:55
-
08:36
-
08:20
-
07:32
-
07:25
-
06:29
-
06:02
-
05:12
-
04:12
-
03:29
-
02:14
-
01:52
-
00:01
- 11 января 2022
-
23:24
-
22:48
-
21:38
-
21:30
-
20:30
-
20:16
-
19:55
-
19:11
-
18:54
-
17:58
-
17:42
-
17:28
-
17:19
-
16:25
-
16:00
-
14:21
-
14:15
-
13:59
-
13:54
-
13:36