Источник: министр иммиграции Австралии хочет депортировать Джоковича в день жеребьёвки AO

Австралийский политический журналист Пол Бонджорно оставил противоречивое сообщение в «Твиттере» касательно скандальной ситуации с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в Австралии.
«Я слышал, что Алекс Хоук (министр иммиграции Австралии. – Прим. «Чемпионата») выкинет Джокера (речь о Джоковиче) завтра», — написал Бонджорно в своём «твиттере».
Примечательно, что в Австралии начался новый день — и в 15:00 по местному времени (то есть, в 7:00 мск) должна начаться жеребьёвка Australian Open — 2022, где Джокович посеян под первым номером. А Хоук действительно имеет право депортировать серба из страны.
Напомним, на минувшей неделе Джоковичу аннулировали визу в Австралию и отправили его в карантинный отель. Несколько дней спустя судья постановил, что сербу незаконно аннулировали визу. 20-кратный чемпион ТБШ уже провёл несколько тренировок на кортах Australian Open.
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