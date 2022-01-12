Источник: министр иммиграции Австралии хочет депортировать Джоковича в день жеребьёвки AO

Австралийский политический журналист Пол Бонджорно оставил противоречивое сообщение в «Твиттере» касательно скандальной ситуации с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в Австралии.

«Я слышал, что Алекс Хоук (министр иммиграции Австралии. – Прим. «Чемпионата») выкинет Джокера (речь о Джоковиче) завтра», — написал Бонджорно в своём «твиттере».

Примечательно, что в Австралии начался новый день — и в 15:00 по местному времени (то есть, в 7:00 мск) должна начаться жеребьёвка Australian Open — 2022, где Джокович посеян под первым номером. А Хоук действительно имеет право депортировать серба из страны.

Напомним, на минувшей неделе Джоковичу аннулировали визу в Австралию и отправили его в карантинный отель. Несколько дней спустя судья постановил, что сербу незаконно аннулировали визу. 20-кратный чемпион ТБШ уже провёл несколько тренировок на кортах Australian Open.