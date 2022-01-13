Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Аслан Карацев узнали соперников на Australian Open

В Мельбурне состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде. Лидер посева, серб Новак Джокович в первом круге должен сыграть с соотечественником Миомиром Кецмановичем. Отметим, что участие первой ракетки мира в турнире до сих пор под вопросом.
Россиянин Даниил Медведев (2) попал в одну четверть сетки с соотечественником Андреем Рублёвым (5). Они могут встретиться в четвертьфинале. В первом круге Даниил сыграет со швейцарцем Генри Лааксоненом. Первым соперником Рублёва станет итальянец Джанлука Маджер. Аслан Карацев (18) сразится с испанцем Хауме Мунаром, Карен Хачанов (28) — с американцем Денисом Кудлой.
Испанец Рафаэль Надаль (6) стартует матчем с американцем Маркосом Гироном, немец Александр Зверев (3) встретится с соотечественником Даниэлем Альтмайером, грек Стефанос Циципас (4) — со шведом Микаэлем Имером. Действующим чемпионом турнира является Джокович. Матчи основной сетки начнутся 17 января.
Полная сетка турнира будет доступна на «Чемпионате».
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