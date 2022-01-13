Дарья Касаткина: вечерние матчи — это чистая любовь
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Российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала пост в своём «инстагарме» после победы над третьей ракеткой мира, испанкой Гарбинье Мугурусой в четвертьфинале турнира в Сиднее (Австралия) со счётом 6:4, 6:4.
«Вечерние матчи — это чистая любовь», — написала Касаткина.
Пост доступен в «инстаграме» Дарьи Касаткиной.
За выход в финал Дарья поспорит с ещё одной представительницей Испании Паулой Бадосой, посеянной под пятым номером. Во втором полуфинале встретятся чешка Барбора Крейчикова (3) и эстонка Анетт Контавейт (4). Турнир в Сиднее завершится 15 января.
На минувшей неделе Касаткина дошла до полуфинала турнира в Мельбурне (Австралия), где проиграла американке Аманде Анисимовой со счётом 2:6, 0:6.
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