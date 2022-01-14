Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Украинский теннисист Стаховский завершил карьеру после того, как не отобрался на АО

Украинский теннисист Стаховский завершил карьеру после того, как не отобрался на АО
Комментарии

Украинский теннисист, 220-й номер мирового рейтинга Сергей Стаховский объявил о завершении теннисной карьеры. 36-летний спортсмен разместил в социальных сетях прощальный пост.

«Путешествие в тысячу матчей начинается с одной подачи… Спасибо, теннис, всё было по-настоящему», — написал Стаховский у себя в «инстаграме».

В последний раз Стаховский вышел на корт в квалификации Australian Open 13 января. Украинец в двух сетах проиграл американцу Джеффри-Джону Вулфу со счётом 3:6, 4:6, таким образом, он не смог отобраться в основную сетку Открытого чемпионата Австралии.

Стаховский за свою карьеру восемь раз становился победителем турниров ATP (четыре из них — в одиночном разряде).

Напомним, в ноябре 2021 года 36-летний украинец объявил о завершении карьеры в сборной Украины по теннису.

Новость по теме
Бадоса вспомнила детские моменты дружбы с Касаткиной. Российская теннисистка ответила
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022