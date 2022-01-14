Украинский теннисист Стаховский завершил карьеру после того, как не отобрался на АО

Украинский теннисист, 220-й номер мирового рейтинга Сергей Стаховский объявил о завершении теннисной карьеры. 36-летний спортсмен разместил в социальных сетях прощальный пост.

«Путешествие в тысячу матчей начинается с одной подачи… Спасибо, теннис, всё было по-настоящему», — написал Стаховский у себя в «инстаграме».

В последний раз Стаховский вышел на корт в квалификации Australian Open 13 января. Украинец в двух сетах проиграл американцу Джеффри-Джону Вулфу со счётом 3:6, 4:6, таким образом, он не смог отобраться в основную сетку Открытого чемпионата Австралии.

Стаховский за свою карьеру восемь раз становился победителем турниров ATP (четыре из них — в одиночном разряде).

Напомним, в ноябре 2021 года 36-летний украинец объявил о завершении карьеры в сборной Украины по теннису.