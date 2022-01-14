Украинский теннисист Стаховский завершил карьеру после того, как не отобрался на АО

Украинский теннисист, 220-й номер мирового рейтинга Сергей Стаховский объявил о завершении теннисной карьеры. 36-летний спортсмен разместил в социальных сетях прощальный пост.
«Путешествие в тысячу матчей начинается с одной подачи… Спасибо, теннис, всё было по-настоящему», — написал Стаховский у себя в «инстаграме».
В последний раз Стаховский вышел на корт в квалификации Australian Open 13 января. Украинец в двух сетах проиграл американцу Джеффри-Джону Вулфу со счётом 3:6, 4:6, таким образом, он не смог отобраться в основную сетку Открытого чемпионата Австралии.
Стаховский за свою карьеру восемь раз становился победителем турниров ATP (четыре из них — в одиночном разряде).
Напомним, в ноябре 2021 года 36-летний украинец объявил о завершении карьеры в сборной Украины по теннису.
- 14 января 2022
-
00:24
-
00:11
- 13 января 2022
-
19:00
-
16:30
-
16:20
-
15:54
-
15:53
-
15:14
-
14:56
-
14:42
-
14:39
-
14:05
-
13:40
-
13:11
-
12:48
-
12:20
-
12:18
-
10:35
-
10:28
-
10:18
-
09:51
-
09:39
-
09:12
-
09:02
-
08:50
-
06:57
-
06:15
-
05:32
-
04:56
-
04:15
-
03:07
-
00:44
- 12 января 2022
-
23:20
-
22:34
-
22:31