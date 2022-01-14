Адвокаты Джоковича хотят, чтобы судебный процесс по его делу транслировался в прямом эфире

Адвокаты сербского теннисиста Новака Джоковича рассматривают варианты дальнейших действий после того, как министр по иммиграции Австралии Алекс Хоук аннулировал визу спортсмена. Как сообщает The Age, в случае обращения в суд адвокаты первой ракетки мира хотят, чтобы процесс транслировался в прямом эфире. Также они рассчитывают, что рассмотрение дела закончится к воскресенью, 16 января, чтобы Джокович смог сыграть на Australian Open.
Ранее пограничники Австралии аннулировали визу Джоковича, но он выиграл апелляцию в суде и добился отмены решения. Тем не менее, власти страны сохранили за собой право депортировать Новака.
Сербский теннисист не стал вакцинироваться от коронавируса. При этом он получил медотвод, позволяющий избежать вакцинации. К участию в Australian Open допускаются лишь вакцинированные и игроки с медотводами.
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