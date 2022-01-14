Роман Сафиуллин проиграл в финале квалификации Australian Open, ведя 6:4, 5:2

Российский теннисист Роман Сафиуллин не сумел пробиться в основную сетку Открытого чемпионата Австралии. В финале квалификации он проиграл представителю Великобритании Лиаму Броэди (10) со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 2:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 17 минут. По ходу матча Роман вёл 6:4, 5:2.
Россиянин трижды подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 10 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 брейка.
Имя первого соперника британца в основной сетке станет известно позже.
Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2. Матчи основной сетки начнутся 17 января.
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