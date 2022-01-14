Маррей высказался о ситуации с Джоковичем, которому вновь аннулировали визу

Шотландский теннисист Энди Маррей высказался об очередных новостях по делу серба Новака Джоковича. Сегодня, 14 января, стало известно, что министр иммиграции Австралии Алекс Хоук аннулировал визу серба. Теперь первая ракетка мира намеревается оспаривать решение в суде.



«Это не хорошая ситуация. Я не собираюсь пинать Новака, когда он упал. Я уже как-то говорил, что это плохая ситуация для всех. Жаль, что всё так сложилось. Но я не знаю, как там обстоят дела, не обладаю всей информацией. Я не знаю, как проходит процесс апелляции, много ли времени он занимает, может ли Новак в это время тренироваться и играть.



В общем, я не знаю. Но, конечно, я бы хотел, чтобы всё разрешилось. Это было бы хорошо для всех. Всё это длится уже долго. Это вредит теннису, Новаку, Australian Open. А люди также критикуют власти Австралии», — сказал Маррей на пресс-конференции.