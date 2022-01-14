«Так издеваться — неправильно». Журова — о повторном аннулировании визы Джоковича

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала ситуацию с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Сегодня, 14 января, Джоковичу повторно аннулировали визу в Австралию. Состоялось заседание суда, по итогам которого дело серба передали в Федеральный суд Австралии.

«Мы с вами не видели документы Джоковича. Организаторы таких турниров, спортивные федерации стран должны понимать, что будет требоваться для въезда. Правила иногда меняются чуть ли не за неделю. Как было с США: Байден издал указ, без прививки заезжать нельзя, а спортсмены уже купили билеты. Наши конькобежцы в итоге приехали позже. Была проведена очень тяжёлая работа. Спортсмены не заезжали в страну, пока не получили положительный ответ.

Неизвестно, какие были документы у Новака, раз австралийцы так принципиально подошли к этому вопросу. Но они точно сделали это принципиально, решили продемонстрировать за счёт публичной личности, дабы остальным было неповадно. Они будут стоят на своём. Но всем хотелось бы увидеть документы, чтобы понять, что нарушал Джокович.

Джоковича сначала закрыли, потом запустили, сейчас опять закрыли. Так издеваться — неправильно. Не знаю, будет ли Джокович сам участвовать, может, будет бойкотировать. Скажет: сколько можно меня водить по кругу», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.